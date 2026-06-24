伊朗總統：哈梅內伊葬禮7月6日舉行 德黑蘭將放假三天
撰文：羅保熙
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伊朗國家電視台報道，伊朗總統佩澤希齊揚（Masoud Pezeshkian）6月23日宣佈，為紀念已故最高領袖哈梅內伊（Ali Khamenei），首都德黑蘭將放假3天。
法新社報道，負責此次葬禮的伊朗伊斯蘭革命衛隊指揮官哈桑紮德（Hassan Hassanzadeh）表示：「領袖遺體告別儀式及追悼祈禱將於7月4日和5日在德黑蘭大清真寺舉行，葬禮將於7月6日舉行，德黑蘭省將在這三天放假。」
此前，伊媒曾報道稱，德黑蘭將於7月4日和5日放假，全國其他地區將於7月6日放假。
德黑蘭當局預計，哈梅內伊的葬禮將有約2000萬人參加。
在上述三天假期後，北部聖城庫姆（Qom）7月7日也將舉行悼念活動。哈梅內伊將於7月9日安葬於他的出生地，即東北部聖城馬什哈德（Mashhad）。
哈梅內伊的葬禮原定於3月舉行，但因美伊衝突而推遲。
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