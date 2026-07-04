藤森慶子微弱優勢險勝　當選秘魯新總統

秘魯選舉機關7月3日正式宣布，保守派候選人藤森慶子（Keiko Fujimori）以微弱優勢獲勝，當選秘魯新總統。



據美媒報道，現年51歲的藤森慶子在6月7日第二輪投票中以50.13%對49.86%險勝左翼「秘魯同行」候選人桑切斯（Roberto Sánchez），票差僅約49,641票（有效票近1,800萬）。桑切斯此前已表態不承認結果，指海外票有瑕疵，將向美洲人權委員會（IACHR）上訴；但秘魯全國選舉陪審法院（JNE）駁回其上訴，稱覆核後未發現不一致。

2026年7月3日，秘魯利馬，全國選舉委員會全體會議宣布藤森慶子在6月7日總統大選後的第二輪投票中獲勝。（Reuters）

藤森慶子將於7月28日宣誓就職，任期五年，副總統為加拉雷塔（Luis Fernando Galarreta）與托雷斯（Miguel Ángel Torres Morales）。她將是秘魯十年內第九位總統，這是她第四次參選總統——前三次（2011、2016、2021）均敗北。藤森慶子在社交平台X發文感謝選民，稱秘魯進入「新篇章」，承諾以「責任、謙卑與深切使命感」領導過渡，接手秘魯長期政治不穩的局面。

2026年6月24日，秘魯首都利馬，保守派候選人藤森慶子（Keiko Fujimori）在總統選舉中險勝左翼議員桑切斯（Roberto Sanchez）後。圖為其在官方結果公布前，於家門外向媒體揮手致意。 （Reuters）

藤森慶子的父親為前總統藤森（Alberto Fujimori）於 2000 年被罷免，後來因腐敗、挪用公款和侵犯人權等罪名被定罪，並於2023年被赦免。