世界盃｜巴洛根領紅卻停賽暫緩　特朗普認聯絡FIFA主席：他無犯規

在世界盃的美國對波斯尼亞賽事中，美國隊球員巴洛根（Folarin Balogun）遭罰紅牌，並要停賽一場，但國際足協（FIFA）7月5日突宣布暫緩停賽令一年，外界傳出白宮介入的消息，各界譁然。美國總統特朗普（Donald Trump）6日證實曾與國際足協主席恩芬天奴（Gianni Infantino）通話，又稱自己要求覆核，「因為我不認為那是犯規。」



特朗普在白宮向傳媒稱「我所做的一切，就是要求覆核，因為我不認為那是犯規」，又指「我看了比賽…… 那不是犯規，連違規都算不上，那是兩個人全速奔跑，剛巧撞到一塊。」

他說，國際足協的暫緩決定「非常明智」，因他認為球證的判罰很糟糕，「我沒有告訴他們該怎麼做，我不能告訴他們去做什麼。」但他也指「是我讓他們這麼做的」（I'm the one that got them to do it）。

他之後又指，對美國隊來說，讓最優秀的球員上場很重要。

2025年8月22日，美國華盛頓，總統特朗普（Donald Trump，中）在白宮橢圓形辦公室手持國際足協世界盃獎杯，宣布12月將在華盛頓進行2026世界盃抽籤儀式。副總統萬斯（JD Vance，左）和國際足協主席恩芬天奴（Gianni Infantino，右）站在他身旁。（Reuters）

巴洛根是美國隊前鋒兼主將，但在與波斯尼亞的32強賽時被罰紅牌，原本需要停賽一場，意味他本來無緣出戰對比利時的16強賽。

國際足協暫緩停賽令的決定引起爭議，比利時表達不滿，教練魯迪加西亞（Rudi Garcia）指，以為國際足協「放生」巴洛根當天的7月5日是愚人節。至於在16強帶領挪威擊敗巴西的主帥蘇巴根（Ståle Solbakken）亦認為，國際足協在這次爭議犯下大錯。

歐洲足協（UEFA）也發聲明稱，國際足協這次越過紅線（crossed a red line）。