世界盃｜美國前鋒巴洛根領紅　白宮發起「國家級營救」惹議

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）近日親自介入與波斯尼亞作賽時被罰紅牌的美國球員巴洛根（Folarin Balogun），促使國際足協（FIFA）延緩對其停賽處罰。



據美媒《政治報》（POLITICO）7月5日報道，巴洛根在世界盃32強對波斯尼亞一仗領紅，按例需停賽一場，意味將錯過對比利時的關鍵生死戰。白宮世界盃工作組執行主任安德魯朱亞尼（Andrew Giuliani，特朗普私人律師兼紐約前市長朱利亞尼的兒子）賽後即向特朗普匯報，白宮隨即展開四天遊說——商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）、美國足協法律團隊及白宮律師同步介入，更翻出該仗的巴西球證克勞斯（Raphael Claus）過往爭議裁決尋找論據。

世界盃：圖為2026年7月1日，美國在三藩市出戰對波斯尼亞的32強賽期間，FIFA主席恩芬天奴及美國商務部長盧特尼克都是座上客。（Reuters）

特朗普2日親自致電國際足協主席恩芬天奴（Gianni Infantino）。兩人交情近八年，特朗普第二任期內恩芬天奴屢訪白宮。特朗普詢問紅牌規則及停賽依據，恩芬天奴未作承諾；FIFA法律事務主管加西亞（Emilio Garcia）則就程序選項提供意見。

2026年7月1日世界盃32強賽事，美國隊球員巴洛根（Folarin Balogun）因嚴重違規被罰紅牌。白宮及美國足協為巴洛根爭取復出16強，於是尋找巴西球證克勞斯（Raphael Claus）過往爭議裁決作論據。（Reuters）

FIFA紀律委員會5日宣布暫緩執行巴洛根的一場停賽，緩判一年，意味他可參與美國與比利時的比賽。特朗普隨即感謝FIFA「做正確的事，糾正一場不公」；美國的阿根廷籍領隊普捷天奴（Mauricio Pochettino） 就FIFA的決定辯護，稱美國才是整件事的受害者，指球隊在當天賽事有差不多35分鐘少踢一人，因此球隊沒有得益，同時強調美國在今次事件亦非歹角。

不過比利時教練魯迪加西亞（Rudi Garcia）則明言，以為FIFA「放生」巴洛根當天的7月5日是愚人節，他明言今次並非為球隊或足總辯護，而是捍衛整個球壇。而在16強帶領挪威擊敗五屆冠軍巴西的主帥蘇巴根（Ståle Solbakken）亦認為，FIFA在這次爭議犯下大錯。

比利時足總（RBFA）及歐洲足協（UEFA）高層正考慮對裁決採取行動，批評白宮介入違反「體育決策免受政治影響」的原則。美國《大西洋》雜誌（The Atlantic）6日報道，比利時足總已經獲准就今次事件提出上訴，國際足協上於委員會已選出一名成員審理，惟報道指不肯定能否趕及7日開賽前有裁決。

FIFA堅稱改判由18人紀律委員會獨立作出，但未有交代是否經投票決定，亦未公開相關報告。特朗普與恩芬天奴預計將在7月19日決賽後共同頒發世界盃獎盃。