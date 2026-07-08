巴基斯坦貨機飛往卡拉奇途中失聯或已墜海　機上載有5名機組人員

巴基斯坦民航局稱，一架巴基斯坦註冊、載有5名機組人員的波音BA.N 737貨機，7月7日晚間在飛往卡拉奇（Karachi）的途中報告導航系統故障，隨後與空中交通管制中心失去聯繫。



路透社報道，該飛機於晚上9點18分報告導航系統故障。當地空中交通管制部門曾試圖引導飛機，但三分鐘後雷達系統顯示飛機快速下降，隨後失去聯繫。

Flightradar24的追蹤數據顯示，飛機在最後幾分鐘內飛行軌跡混亂：不到一分鐘內下降約5000英尺，30秒內又迅速上升約6000英尺，隨後從36550英尺的高度急劇俯衝，可能在卡拉奇西南海域墜入海中。

巴基斯坦機場管理局表示，當局已透過多個機構在海上展開協調搜救行動，以尋找失蹤飛機。據悉，這架機齡27年的改裝貨機由阿聯酋沙迦的K2航空公司（K2 Airways）運營，該航空公司亦表示，正在與巴基斯坦民航局和其他政府機構合作。