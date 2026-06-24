巴基斯坦總理：美伊談判未涉彈道導彈　佩澤希齊揚感激對方斡旋

巴基斯坦總理謝里夫（Shehbaz Sharif）6月23日與到訪的伊朗總統佩澤希齊揚（Masoud Pezeshkian）會面並出席記者會時明確澄清，此前美伊簽署的諒解備忘錄時，有關伊朗彈道導彈計劃「從未納入談判議程」。



謝里夫周二嚴厲批評國際社會對伊朗的雙重標準，指出部分國家可合法擁有彈道導彈，卻單方面限制伊朗發展相關防禦力量，這種不公準則「難以容忍」。他還強調：「這份諒解備忘錄沒有提及彈道導彈。它從未被提上議程，也從未被列入討論範圍，伊朗方面甚至從未想過要討論它。」

2026年6月23日，巴基斯坦總理謝里夫（Shehbaz Sharif）在伊斯蘭堡迎接伊朗總統佩澤希齊揚（Masoud Pezeshkian）。（Reuters）

早前，美國與伊朗簽署諒解備忘錄之際，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）稱，他不反對伊朗擁有彈道導彈，不過美國盟友以色列對此堅決反對。

謝里夫還警告，存在勢力企圖破壞停戰協議阻撓伊朗發展，同時對本輪美以伊衝突中的遇難者致以哀悼，重申巴伊兩國患難與共，將深化經貿、投資等領域合作，並將於下周訪問伊朗，出席伊朗最高領袖哈梅內伊（Ali Khamenei）的葬禮。

佩澤希齊揚則對巴基斯坦在緩和地區局勢中所發揮的作用表示感謝，並表示巴方為維護地區穩定做出了「負責任且富有遠見」的貢獻。佩澤希齊揚還呼籲在西亞和海灣地區建立基於對話、相互尊重以及合作參與的新型地區安全架構。