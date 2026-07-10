世界盃｜韓國前教練洪明甫再致歉　承諾出席國會聽證會

韓國國家隊前主教練洪明甫7月9日發表聲明，再次就未能率隊晉級2026美加墨世界盃32強致歉，並表示若國會舉行相關聽證會，將出席並承擔責任。



洪明甫在聲明中向支持韓國足球的國民致歉，稱比賽結果辜負期待，「站在那裏的人理應是曾身為主教練的自己」。他強調將獨自承擔全部責任，如實說明所知事實，不迴避任何提問。

洪明甫上月29日在墨西哥召開記者會宣布辭職，但未接受提問，此後保持沉默。本月2日他低調現身美國洛杉磯，一度引發「逃避責任」爭議。他解釋稱，隨時間推移出現與事實不符的傳言，看到球員及教練組也陷入誤解，令他反思是否應繼續沉默；赴美並非逃避，而是當時自己與家人曾遭受威脅，「作為一家之主必須保護家人」。

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洪明甫強調，無論何種原因都未曾想過逃避主教練職責，也無意迴避公眾。

此前韓國國會文化體育觀光委員會當天審議通過相關計劃，決定本月22日就大韓足球協會相關事項舉行聽證會，並傳喚已請辭的前韓國足協會長鄭夢奎、前國家隊總教練洪明甫作證，針對國家隊教練遴選程序與足協營運爭議展開調查。