韓國國會將召開聽證會查「黑箱作業」　將傳喚鄭夢奎洪明甫等人

韓國國會文化體育觀光委員會7月9日上午決定，將於本月22日針對韓國足協現況召開聽證會，並傳喚已請辭的前韓國足協會長鄭夢奎、前國家隊總教練洪明甫作證，針對國家隊教練遴選程序與足協營運爭議展開調查。



綜合韓媒報道，該委員會表示，將透過聽證會釐清近年來足協內部管理問題，以及國家隊教練選任過程是否符合透明、公開且公正等原則，尋求協會改革方向。此次聽證會出席人員名單，包括13名證人、10名參考關係人。除鄭夢奎和洪明甫外，前足協技術總括理事李林生、足協副會長李容秀、前國家隊戰力強化委員長鄭海成等均被列為證人。

這次委員會鎖定的問題核心，包括前德國籍教練奇連士文（Jürgen Klinsmann）與洪明甫擔任總教練的任命過程，以及足協是否存在「黑箱作業」。韓國文化體育觀光部此前針對足協進行監察，結果指出2023年奇連士文接任國家隊總教練時，原本負責主導選聘程序的國家代表戰力強化委員會功能遭到削弱。

這次委員會鎖定的問題核心，包括前德國籍教練奇連士文（Jürgen Klinsmann）與洪明甫擔任總教練的任命過程。（路透社）

共同民主黨幹事李楨文指出：「韓國足協引發的風波讓國民感到非常失望與憂慮」。他強調委員會將主導改革，以恢復體育行政整體的公平性與信任。

韓國國家足球代表隊於2026世界盃止步分組賽，排第34名出局，被韓媒喻為「史上最差成績」，引爆國內強烈不滿，朝野各黨皆對韓國足球現況表達高度關切。

不過，目前仍無法確定所有被點名人士是否會出席聽證會。原因是鄭夢奎與洪明甫等關鍵人士近期陸續辭職，甚至前往海外，引發外界質疑可能逃避國會出席要求。