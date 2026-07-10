泰國「假爸爸」案：涉助中國籍家庭偽造出生登記　為其孩子取泰籍

泰國爆出「假爸爸」案，警方7月9日破獲一個長期為他人從事非法虛假出生申報的犯罪集團，他們涉嫌協助中國籍公民的子女透過登記虛假親子關係，助其獲得泰國公民身分。泰方調查目前發現有42名疑犯，至今16人被捕。涉事孩子疑有逾百個，警方指2023年至2024年間，案中醫院有164宗涉及中國母親和泰國父親的出生登記。



行動名為龍鱗行動（Operation Dragon Scale），《曼谷郵報》報道，42名疑犯共牽涉多個群體，包括虛假登記為孩童父親的泰國「假爸爸」男子（18人）、中國籍的母親或父親（21人）、老撾籍母親（1人）、地方政府官員（1人），以及醫院員工（1人）。

16名被捕者中，目前已知包括醫院員工及地方政府官員，未知其他人士身份。

泰國「假爸爸」案：泰國警方展開龍鱗行動（Operation Dragon Scale）（泰國警方）

這次行動源於2024年4月泰方拘捕一名涉嫌洗黑錢的中國籍男子後，追蹤其資金流向而找到線索，其3名孩子全擁有泰籍。

警方進一步調查發現，有中國夫婦2024年1月在泰國吞武里地區的私家醫院誕下男嬰，隨後到呵叻府辦理出生登記，把孩子登記為中國籍。但在兩周後，兩人又到醫院辦理出生登記，即作雙重登記，其中母親資訊不變，但孩子父親改為一名泰國男子，藉此申報讓孩子可取得泰國國籍。

泰方指，私家醫院一名女員工充當中間人，為在泰生子的中國「客戶」提供收費7萬泰銖（1.64萬元）的「套餐」，另女子會收取2萬泰銖（約4700港元）的安排文件費用，然後一名地方官員涉嫌協助非法登記。

調查顯示，該「中間人」已從事有關活動逾5年，泰籍「假爸爸」每人會收取2000至1.5萬泰銖不等（約470至3500港元）金錢，協助登記有關文件或「承認」父親關係。

在2023年至2024年間，該私家醫院有164宗涉及中國母親和泰國父親的出生登記。目前DNA檢測結果顯示，其中至少19名孩子與其登記的泰籍爸爸並無血緣關係。