泰國「體毛牛角包」爆紅　店家親揭設計巧思　網：不尊重法國文化

泰國芭堤雅（Pattaya）一家人氣烘焙店近日推出一款造型特殊的牛角包（Croissant），因為表面覆蓋類似黑色毛髮的細絲，外觀被形容像「體毛」，意外在社群平台爆紅，引發網友熱烈討論。



這家名為Saiwan Bakehous的烘焙店，以各式牛角包與甜點聞名，是許多遊客造訪芭堤雅時喜愛光顧的店家。

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店主阿提（Arthit Chomsawat）表示，這款「毛髮牛角包」的靈感來自先前推出的一款創意甜點「毛茸茸蛋糕」，當時受到顧客歡迎，因此決定將類似概念運用在牛角包上。

牛角包上的黑色「毛髮」並非真的毛髮，而是由一種可食用黑色藻類「髮菜」（fat choy）製成，主要用於營造特殊視覺效果。這款創意牛角包迅速在泰國社群媒體引發熱潮，但網友反應十分兩極。部分網友批評，這樣的設計對牛角包發源地法國不夠尊重，認為創意應該以更具美感的方式呈現。

不過，也有不少人認為這只是幽默的創意表現，將其視為有趣的營銷手法，稱讚店家的大膽與創新。這款「毛髮牛角包」甚至吸引海外媒體關注，法國媒體Prisme報導相關話題，讓這場關於創意與美食文化的討論持續延燒。

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店家則透過這款特殊甜點成功吸引大量目光，也讓一枚外型另類的牛角包成為芭堤雅近期最受矚目的話題美食之一。

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