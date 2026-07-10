曼徹斯特三女賊搭訕97歲婆婆偷玉鐲　遭CCTV拍下後判監｜有片

英國曼徹斯特皇室法院7月6日宣判一宗針對年老弱勢婦女的連環偷搶案，閉路電視（CCTV）拍到三名女子Geta Schian、Geneza Dumitru及Sefora Mazarache多次在街頭以搭訕、擁抱、親吻分神的方式偷搶首飾，被判監28至38個月。



案情披露，今年1月10日，97歲婆婆在曼城市中心等候丈夫接送、倚仗助行架休息時，三人上前圍住她，由Mazarache及Schian握其手、擁抱親吻分神，另一人把風，趁機將婆婆腕上玉手鐲直接搶走。

法庭聆訊揭示，三人多月來鎖定孤身弱勢婦女犯案：

2025年10月9日，Mazarache在Rusholme的Meldon Road靠近一名送兒子去幼兒園的母親，讚美孩子後扯其戒指致痛，再試圖搶手機，在受害人尖叫後逃去。

11月27日，Mazarache與Schian在Oxford Road纏住另一婦女討食物金錢，拉至拱廊下搶走金手鐲。

2026年1月10日早上（即玉鐲案數小時前），三人又在Oxford Street圍住一名等候女兒的婦女，圖搶其戒指，在對方大叫才逃。

（從左到右）Geta Schian、Geneza Dumitru 和 Sefora Mazarache 因在曼徹斯特犯下一系列盜竊罪而被判入獄。（圖片來源：大曼徹斯特警方）

1月14日三人被捕判刑。Mazarache因企圖搶劫判38個月；Schian因企圖從人身偷竊判28個月；Dumitru因搶劫判28個月。大曼徹斯特警察稱，希望判刑傳遞「搶劫零容忍」訊息，呼籲市民舉報同類案件。