曼徹斯特三女賊搭訕97歲婆婆偷玉鐲 遭CCTV拍下後判監｜有片
撰文：韓學敏
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英國曼徹斯特皇室法院7月6日宣判一宗針對年老弱勢婦女的連環偷搶案，閉路電視（CCTV）拍到三名女子Geta Schian、Geneza Dumitru及Sefora Mazarache多次在街頭以搭訕、擁抱、親吻分神的方式偷搶首飾，被判監28至38個月。
案情披露，今年1月10日，97歲婆婆在曼城市中心等候丈夫接送、倚仗助行架休息時，三人上前圍住她，由Mazarache及Schian握其手、擁抱親吻分神，另一人把風，趁機將婆婆腕上玉手鐲直接搶走。
法庭聆訊揭示，三人多月來鎖定孤身弱勢婦女犯案：
2025年10月9日，Mazarache在Rusholme的Meldon Road靠近一名送兒子去幼兒園的母親，讚美孩子後扯其戒指致痛，再試圖搶手機，在受害人尖叫後逃去。
11月27日，Mazarache與Schian在Oxford Road纏住另一婦女討食物金錢，拉至拱廊下搶走金手鐲。
2026年1月10日早上（即玉鐲案數小時前），三人又在Oxford Street圍住一名等候女兒的婦女，圖搶其戒指，在對方大叫才逃。
1月14日三人被捕判刑。Mazarache因企圖搶劫判38個月；Schian因企圖從人身偷竊判28個月；Dumitru因搶劫判28個月。大曼徹斯特警察稱，希望判刑傳遞「搶劫零容忍」訊息，呼籲市民舉報同類案件。
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