貝安德有望接任英國首相　英媒：擬將首相府部分職能遷至曼徹斯特

英媒6月24日（周三）報道，若英國工黨黨魁熱門候選人貝安德（Andy Burnham）如預期般在下月就任首相，他計劃將唐寧街10號的部分職能遷至曼徹斯特，意在將權力下放至倫敦以外的地區。



報道指，貝安德計劃在下週的演說中闡述如何落實其所承諾的徹底權力下放，而此次演講將是其自贏得美迦菲選區（Makerfield）席位以來的首場重大政策演說。

6月22日，貝安德（Andy Burnham）宣誓就職國會議員。（Reuters）

鑑於首相施紀賢（Keir Starmer，又譯施凱爾或斯塔默）已宣布辭職意向，前衛生大臣施卓添（Wes Streeting）也已確認不會競選工黨領袖，貝安德極有可能最早於7月入主唐寧街10號。

到目前為止，貝安德對自己打算推行的政策鮮少提及，不過其盟友表示，他打算將權力下放作為這些政策的核心。

2026年6月19日，英國大曼徹斯特郡，前曼徹斯特市長貝安德（Andy Burnham）在贏得美迦菲（Makerfield）補選後，向工黨成員和支持者發表講話。（Reuters）

據報道，英國的地區不平等現象在所有發達國家中堪稱最嚴重之一，貝安德認為，這部分是因本國政治權力高度集中於倫敦。他承諾將依據「美迦菲測試（Makerfield test）」施政，該測試將政策的實施效果與其新選區民眾的利益掛鈎。