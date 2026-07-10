澳洲確認首宗本土H5N1禽流感個案 菲律賓家禽爆疫情
撰文：成依華
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澳洲7月10日確認首宗本土H5N1禽流感個案，造成一隻海鳥死亡，外界擔憂病毒自上個月傳入澳洲後，可能開始進一步擴散。另外菲律賓家禽也爆發H5N1禽流感疫情。
這是澳洲本土海鳥首次確診感染該病毒，此前所有個案均發生在遷移的海鳥身上，個案總數達到12宗。
澳洲農業部長哥連斯（Julie Collins）表示事態發展令人擔憂，但目前尚無證據顯示有大規模死亡，或病毒已擴散至其他動物族群、家禽或農業領域。
哥連斯上月稱，西澳州省（Western Australia）南部勒格蘭角國家公園（Cape Le Grand national park）6月中發現一隻棕色賊鷗（brown skua）不適，其後不治。
菲律賓也出現H5N1病毒，世界動物衛生組織（WOAH）週五表示，菲律賓東方民都洛省（Oriental Mindoro）家禽中爆發H5N1禽流感疫情。
組織引述菲律賓部門報告稱，在卡帕蘭鎮的一群39隻家禽中檢測到H5N1病毒，作為預防措施，家禽隨後已被撲殺。
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