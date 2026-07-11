古巴國家電網一週內再度故障　全國陷大停電

古巴國家電網在7月10日故障，是一週內的第二次，亦是當地今年內第四度發生類似事件。



路透社報道，古巴能源部長萊維（Vicente de la O Levy）表示，搶修工作進行中，指當地每天都面對不同的困難，形容是一項複雜的工作。

古巴在今次電網故障前，曾在6日發生全國大停電，即使當局在7日晚宣布重新連接電網，惟受到燃料不足影響，全國大部分地區至今仍沒有電力供應。首都哈瓦那（Havana）有民眾表示，停電情況變得更頻密，因此已隨身配備手提電筒，以備不時之需。

圖為2026年7月6日中午，古巴國家電網崩潰，造成約1,000萬人斷電。在古巴首都哈瓦那，一名男子將他的太陽能充電手電筒放在陽光下。（Reuters）

古巴政府一直將基建失敗問題歸咎於美國長年制裁，但華府則指責古巴政府運作不善才是主要因素。而在7日舉行的聯合國大會中，多個發言國家都要求美國解除對古巴的制裁，古巴外長羅德里格斯（Bruno Rodríguez Parrilla）指美國的燃料禁運及經濟制裁是有系統地侵犯人權。

不過美國駐聯合國大使沃爾茲（Mike Waltz）則認為，只有古巴改變執政方式，當地民眾才可有能源供應。而再次發生電網故障後，羅德里格斯10日在社交平台表示，全國電網兩度故障，發電廠接近沒燃料運作，再加上多個發電設施失靈，令受到能源封殺的古民面對另一個艱辛的星期。