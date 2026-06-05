特朗普政府擴大對古巴經濟封鎖　多間外資宣布撤出該國業務

美國對古巴的經濟封鎖本週進一步擴大。三間國際酒店集團和一間處理Visa及Mastercard交易的銀行為避免違反美國新規，宣布撤出在古巴的業務。



《紐約時報》報道，古巴中央銀行周三宣布，一間處理Visa和Mastercard交易的銀行已退出古巴市場，以遵守白宮最近簽署的一項行政命令。該命令威脅要對在古巴開展業務的外國公司實施制裁。

2026年2月28日，一名女子手持標語和古巴國旗，參加美國總統特朗普的支持者在美國佛羅里達州邁阿密舉行的反古巴政府抗議活動。（Reuters）

在古巴保留業務的企業領袖，可能面臨失去赴美簽證及資產遭凍結的風險。這些企業本身也可能面臨制裁，例如被美國銀行拒之門外。

外國企業必須在周五之前，撤出任何由古巴軍方控股集團經營的古巴合資企業，這些集團掌控着該國約半數的經濟。美國政府此前宣布對包括古巴武裝部隊在內的另一批古巴官員及實體實施制裁。

2026年1月16日，古巴人在哈瓦那美國大使館外遊行時揮舞古巴國旗，抗議美國在該地區的侵略行為。（Reuters）

雖然美國長期以來一直禁止大多數美國企業與古巴進行貿易往來，但這些被稱為「次級制裁」的新規定卻是重大升級，因為它們將目標鎖定在外國企業和金融機構上。