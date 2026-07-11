日本眾院通過《皇室典範》修訂：養子後裔可繼位　女性婚後留皇籍

日本眾議院全體會議7月10日以多數贊成通過《皇室典範》修正案，法案將送交參議院審議，預計本屆國會會期內完成立法。綜合日媒報道，本次修法核心有二項：一是接納1947年脫離皇籍的11個舊宮家男系男子，以養子身份重回皇族，所生兒子有皇位繼承權；二是開放女性皇族婚後保留皇族身份。



關於「收養舊宮家男系男子」新法規定，合格養子須為15歲以上、無配偶子女的舊宮家男系男子，入籍後不得自主脫離皇籍。據日本共同社報道，修正案新增特殊繼承機制，舊宮家出身的皇族養子本人無皇位繼承權，但其日後所生兒子可擁有繼承資格，該條文並非原先國會共識內容。

2026年5月27日，日本東京，日本天皇德仁（左）與皇后雅子（右）在歡迎儀式和會晤結束後，目送菲律賓總統小馬可斯（Ferdinand Marcos Jr.，不在圖中）及其夫人離開皇宮。（Reuters）

日本官房長官木原稔表示，現行制度將皇位繼承資格限定為「男系男子」是「基於自古以來從未中斷、延續至今的歷史傳統」。

此外，新法明確女性皇族在與一般國民結婚後也適用「住民基本台帳法」。木原稔對此表示：「這是為了讓配偶與子女能作為一個家庭，順利地度過日常生活。」但他也強調，目前尚無配偶與子女成為皇族的先例。