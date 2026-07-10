日本逾7成住宿業人手不足 政府：加大自動化建設、提高員工福利
撰文：林嘉敏
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日本政府7月10日發布年度旅遊業白皮書，稱在日本旅遊業大幅復甦之際，逾7成住宿設施卻面臨勞動力短缺，當局呼籲加大對自動化設施投資、提高更好福利以吸引人手。
據共同社報道，日本政府去年12月至今年1月期間，對522家住宿設施發起調查，其中72.2%的住宿報告「人手不足」，並表示當務之急是在旅遊旺季減輕現有員工的工作負荷。
白皮書指出，如果不能妥善解決這個問題，住宿業可能出現「惡性循環」，工作量增加導致更多人離職。
對此，日本政府呼籲業者加速導入自動報到系統、餐飲機械人等自動化設備，透過科技減少人力依賴。同時建議業者優化福利、提升服務品質與營收，藉此拉高員工薪資、留住人才。
報道稱，日本2025年外國觀光客首度突破4000萬人次，消費金額改寫歷史新高，即便中東衝突帶來小幅影響，整體旅遊業發展仍十分強勁，政府更是目標在2030年觀光人次突破6000萬。
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