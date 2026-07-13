《侏羅紀公園》男星Sam Neill於悉尼逝世　享年78歲

曾主演多套《侏羅紀公園》（Jurassic Park）的新西蘭著名影星Sam Neill逝世，享年78歲。其家人於7月13日在社交媒體發貼文表示：「Sam Neill的家人懷着無比悲痛的心情宣布，他於7月13日星期一在澳洲悉尼去世。他在家人的陪伴下安詳離世，他一生都保持着尊嚴。」



Sam Neill的家人周一在貼文中寫道：「他的離世令人猝不及防，但值得慶幸的是，Sam生前未患癌症。更多細節稍後公佈，但現在，我們代表家屬懇請大家尊重他們的隱私，讓他們能夠平靜地度過這無法估量的悲痛。」

這位著名影星，1947年出生於北愛爾蘭，母親是英國人，父親是新西蘭人。 1954年，他和家人搬到了基督城（Christchurch）。

Sam在坎特伯雷大學（University of Canterbury）學習期間開始演戲，他的首部電影作品是1971年的《The City of No》。1977年，他主演了Roger Donaldson森執導的《Sleeping Dogs》，這也是他的成名作。其後，他移居澳洲，在1979年的電影《My Brilliant Career》中與Judy Davis搭檔，更憑Harry Beecham一角風靡全球。

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他最為香港觀眾熟悉的，要數他參演過多齣《侏羅紀公園》電影，包括《侏羅紀公園》（Jurassic Park）、《侏羅紀公園III》（Jurassic Park III）及《侏羅紀世界：統治霸權》（Jurassic World Dominion）。

2023年3月，他透露自己已被診斷出患有第三期血管免疫母細胞性T細胞淋巴瘤（血癌的一種），並已接受化療一年。當時，他表示癌症已緩解，但仍需每月接受化療。同年，他的回憶錄《我有沒有跟你說過？ 》（Did I Ever Tell You This?）出版，書中講述了他演藝生涯中的軼事以及他與病魔抗爭的經歷。