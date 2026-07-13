曼谷酒吧爆炸27死22傷重　初步評估冷氣短路起火　暫無中國人遇難

泰國曼谷北部一家酒吧起火並發生爆炸，造成27人死亡、63人受傷，其中22人傷勢嚴重。初步評估為冷氣電氣短路引發。泰國總理阿努廷（Anutin Charnvirakul）周一清晨視察現場並表示正在全力救治傷者。中國駐泰國使館表示，暫未發現中國公民在火警中遇難。



事發酒吧Rong Beer Na Lat Phrao位於曼谷北部中心地帶，周邊有兩個購物中心，靠近外國遊客聚集的週末市集。現場影片顯示，事發當時有濃煙冒出，火焰從酒吧大門噴出，顧客尖叫逃散。

綜合倖存者及官員說法，起火點位於酒吧前台區域，隨後火勢迅速蔓延，許多人逃至酒吧後方的廚房、洗手間，多數遇難者遺體。一些逃出酒吧的顧客被燒傷，大多數倖存者吸入濃煙呼吸困難。

路透社報道，火災後酒吧外牆被燒成焦黑色，遇難者遺體排成兩排等待搬運。

據信，火情源於安裝在酒吧天花板的冷氣電路短路。曼谷市長查猜（Chadchat Sittipunt，暫譯）表示，消防部門接警後很快趕到現場，但抵達時火勢已在酒吧內迅速蔓延。他稱，酒吧雖有消防出口，但其中一個出口被啤酒箱阻塞，另一個出口有桌子擋住，嚴重阻礙疏散，調查人員仍在繼續檢查現場。

當局指27名遇難者中目前僅確認10人身份，包括9名泰國人、1名老撾人。中國駐泰國使館向表示，根據目前掌握的消息，暫未發現中國公民在曼谷酒吧火災中遇難。