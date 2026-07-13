泰國曼谷酒吧大火　至少27死63人傷　多人藏身廁所遇難

泰國曼谷周日（7月12日）深夜有酒吧發生火災，造成至少27人死亡、63人受傷，傷者中有22人傷勢危重。據指出，該酒吧於當地很受歡迎，出事時有不少顧客。英國天空新聞（Sky News）引述當地官員稱，救援人員到達時，火勢已蔓延至整個現場，有生還者指舞台前方起火。泰國總理阿努廷（Anutin Charnvirakul ）事後到場視察，稱初步得悉指舞台附近的斷路器冒煙，強調會徹查火災原因。



2026年7月13日，泰國曼谷酒吧發生大火後，消防人員在場調查。（Fire & Rescue Thailand圖片）

出事酒吧於當地受歡迎 據指迅速陷入火海

現場為翟道翟區（Chatuchak）拉拋路（Lat Phrao）附近的啤酒餐廳Rong Beer Na Lat Phrao，據指於當地很受歡迎，當局是於12日深夜約11時57分接獲火警報案。

據指出，事發時餐廳內擠滿顧客，火勢迅速蔓延。救援人員到場時，整個現場已陷入火海。當地官員稱，消防員花了約45分小時，成功控制火勢。

消防人員到場後協助疏散民眾，多名傷者被送往附近醫院治療，其後發現店內多名死者。泰國公共電視台（Thai PBS）報道，不少罹難者被發現受困於餐廳廁所內。

2026年7月13日，泰國曼谷酒吧發生大火，現場付諸一炬。（Fire & Rescue Thailand圖片）

舞台附近斷路器大火前冒煙 現場曾傳爆炸聲

泰國總理阿努廷於凌晨1時許抵達現場，稱據當時在酒吧表演的一位樂手表示，舞台附近的斷路器冒煙。未幾現場停電，並傳出一聲爆炸聲，接著店內被濃煙籠罩。

阿努廷又稱，多名死者是在酒吧的洗手間裡被發現，且根據生還者描述，店內沒有消防通道。他強調，當局將徹查火災原因。

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目擊者稱濃煙湧後幾秒 火燄從店門竄出

天空新聞報道，事發時有人於酒吧的露天範圍。目擊者指出，突然一股濃煙從酒吧門口湧而。幾秒鐘後，火燄從門內竄出，嚇得人們四散奔逃。

網路流傳的現場影片顯示，餐廳陷入火海，民眾驚慌逃生，救援人員則在路邊為傷者急救。

泰國公共電視台（Thai PBS）引述救援單位表示，當局正辨認死者身份，已辨認出17名女性、8名男性，其餘身份仍待確認。