日本熊出沒｜岩手縣黑熊一周4闖同一民居偷食　戶主頂門2分鐘保命

日本岩手縣雫石町西根東筱崎一民居7月11日晚再度遭黑熊破窗闖入，這已是同一住宅一周內遭野熊4度到訪，野熊前幾次闖入吃掉戶主的貓糧、醃漬物和零食等。70多歲的男戶主憶述，在黑熊第一次闖入時，他驅趕牠離開屋外後，黑熊竟站起來打開玄關大門企圖再次闖入，他因此死命頂住大門約2分鐘，才成功阻止黑熊闖入。他無奈稱：「一旦熊吃到甜頭就一定會再來，希望當局能盡快將牠捕獲」。



綜合讀賣新聞等日媒報道，上述一戶人家上周六下午約6時再次遭黑熊闖入，男戶主報警聲稱，「有熊闖進家中的土間（玄關內側）」，他不斷大喊試圖驅趕黑熊，最終黑熊停留約30秒後才從破損的窗戶離開，所幸戶主和其他家人均未有受傷。

當地警方表示，闖入的是一隻成年黑熊，疑似撞破窗戶後進入屋內，而這也是該戶人家一周內第4度遭黑熊闖入。此前，黑熊本月5日曾兩度闖入該住宅，並吃掉貓糧及醃蘿蔔；10日再度侵入，走進廚房吃零食等食物；翌日再度破窗闖入。

針對事件，當局已在該住宅周圍架設電圍籬，並設置誘捕籠，嘗試捕捉黑熊。(網上圖片)

針對事件，當局已在該住宅周圍架設電圍籬，並設置誘捕籠，嘗試捕捉黑熊。此外，附近還有3戶民宅也陸續出現黑熊闖入或目擊通報；警方研判，很可能為同一隻黑熊所為，故呼籲附近居民提高警覺。