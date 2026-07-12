日本熊災｜男子睡夢中感覺臉旁有呼吸聲　驚見野熊當「枕邊熊」

日本熊襲事件頻傳，近期岩手縣又傳出一名6旬男子的住家凌晨被野熊闖入，更驚險的是，這名男子當時不小心在一樓睡着，過程中突然感覺到臉旁的呼吸聲，打開眼睛便發現野熊出現在自己家中，所幸沒有遭到攻擊。



野熊闖住家 日男睡一半驚醒

《讀賣新聞》報道，事件發生於7月9日凌晨1時30分左右，岩手縣雫石町1名從事畜牧業的69歲男子7月8日深夜照顧完1頭生產的母牛後，回到自家一樓的客廳休息，隨後不小心睡着，他睡到一半時感覺到臉旁有呼吸聲，打開眼睛後震驚地發現1頭野熊出現在屋內。

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據悉，這名男子是因為太疲憊才忘記鎖上拉門。野熊被醒來的男子嚇了一跳，隨後跑到戶外，但後續又推開門、重新進入屋內，男子只能大聲呼喊、試圖驅離並鎖上門。野熊之後仍在屋外徘徊，男子的兒子透露：

我從隔壁房子的2樓用手電筒照過去時，還聽到熊的咆哮聲。

報道指出，這頭野熊已經連續好幾天出現在附近，甚至吃掉大約15公斤的小牛飼料。町政府此前接獲報案後，曾於7月8日設置陷阱但沒有抓到牠，如今再度出現，讓男子的兒子呼籲當局盡快完成抓捕。

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