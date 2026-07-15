美參議院民主黨人不滿伊朗戰事　否決推進國防授權法案

美國參議院民主黨人7月14日否決了一項1.15萬億美元（約9萬億港元）的《國防授權法案》（NDAA），理由是不滿總統特朗普（Donald Trump）在未獲國會授權下對伊朗發動戰事。最終法案在46票贊成、50票反對之下，未能通過程序表決。



法案周二在參議院進行程序表決，民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）批評特朗普在未獲授權，亦欠缺戰略和退出方案的情況下發動戰爭，故此不會同意推進新一年度的國防授權法。參議院多數黨領袖圖恩（John Thune）批評，民主黨人將政治凌駕在安全之上。

此前，由於上個月參議院軍事委員會審議時，有9名民主黨人投了反對票，該法案預計會陷入僵局。 數十年來，NDAA通常都能獲得兩黨的大力支持。

2026年6月4日，美國華盛頓特區國會山，圖為參議院多數黨領袖共和黨人圖恩（John Thune）。（Reuters）

民主黨人擔心，批准巨額五角大廈預算會被視為對2月28日美國和以色列發動的伊朗戰爭的認可。民主黨也反對特朗普政府推動將軍費開支增加到1.5萬億美元，而美國民眾的社會福利項目卻在削減。

該法案預計還需兩黨進一步協商，經修改後再提交兩院投票。假如妥協版本獲得通過，將被送往白宮，由特朗普簽署生效或否決。