特朗普敦促伊朗重返談判桌　威脅下週炸毀伊方發電廠及橋樑

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）7月14日警告，除非伊朗重返談判桌，否則美國將於下週炸毀伊朗的橋樑和發電廠。



特朗普14日接受霍士新聞（Fox News）採訪時，稱經過美國的多次打擊，伊朗的軍事力量已被削弱到非常低的水平，而美方對德黑蘭方面的打擊將持續到他說「夠了為止」。據美媒，自美伊停火破裂以來，美國已連續4天對伊朗進行打擊。

他在訪談中警告，如果伊朗不重返談判桌，他將在接下來數天加強對伊方打擊。他表示：「下週對他們（伊朗）來說真的很糟，因為下週我們要炸毀（伊朗的）發電廠，炸毀橋樑。除非他們坐到談判桌前談判，否則我們要炸毀他們所有的發電廠，炸毀他們所有的橋樑。」

特朗普還透露指，美國談判代表當日已經與伊朗方面取得聯繫，並告訴對方「最好趕快達成協議」。

另外，特朗普拒絕排除派遣美軍地面部隊到伊朗的可能性，但他表示自己不想這樣做，聲稱有其他國家願意替美國進行地面作戰，惟未具體說明哪些國家願意派遣地面部隊。

圖為美國中央司令部（CENTCOM）於2026年7月14日發布片段，其中可看到航空母艦「布殊號」（USS George H.W. Bush）上的飛行作業，但美方未提供日期及地點等細節。（Reuters）

與此同時，美軍於同日恢復對伊朗的海上封鎖，並對伊朗發動新一輪襲擊。伊朗副外長加里巴巴迪（Kazem Gharibabadi）則表示，如果美國認為透過軍事打擊和封鎖，能夠迫使伊朗要求談判，那就大錯特錯。