伊朗突襲巴林美軍第五艦隊　報復性打擊指揮控制及燃料儲備等

伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）7月15日表示，已針對位於巴林（Bahrain）的美國第五艦隊發動襲擊，打擊其指揮控制、後期、燃料以及軍備設施，並稱此舉是作為回應美國在印度洋的行動、控制霍爾木茲海峽和限制航運路線的回應。



伊朗周三同時發出嚴厲警告，若美方持續透過掌控海上航線、阻撓區內油氣出口，伊朗將進一步封鎖其他出口航道，強調區域能源出口「要麼人人享有，要麼人人不享有」（for everyone or for no one）。

據根據伊朗國家通訊社（IRNA）公開片段顯示，IRGC海軍用無人機在「勝利行動」（Operation Nasr）第三階段對巴林謝赫伊薩空軍基地 (Sheikh Isa Air Base)，以及科威特阿里·薩利姆空軍基地（Ali Al-Salem Air Base）發動襲擊。

巴林內政部同日證實該襲擊，稱曾拉響空襲警報，呼籲民眾保持冷靜、就近避難。另外，據科威特國家通訊社（KUNA）援引消防部門消息報道，伊朗襲擊當地後發生的火災已被控制，僅在物資上有所損失，並無人員傷亡。