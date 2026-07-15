古巴10天內第3度全國大停電　電網老化等問題雪上加霜

古巴能源部7月14日表示，全國電網周一全面癱瘓，導致當地1000萬名民眾陷入無電可用的狀態，這已是該國不足10天之內第三度發生全國性大停電，突顯當地電力系統及能源供應危機持續惡化。



古巴當局指，當地時間周一上午11時左右，全國電力系統突然全面中斷。國營電力公司「古巴電力聯盟」（UNE）表示，目前正全力恢復西部火力發電廠供電，並計劃透過建立微電網方式，分階段恢復全國供電，優先讓醫院等重要設施重新獲得電力。

近期，古巴深陷數十年來最嚴重的經濟危機，燃料短缺及電網老化問題持續惡化。據國際能源總署（IEA）的資料，截至2023年，古巴國內石油產量僅能滿足約四成需求，其餘高度仰賴進口燃料。

近日的連番大停電已引發古巴居民的不少民怨。圖為7月11日，首都哈瓦那一處街頭，有民眾利用發電機接駁電視收看世界盃賽事。（Reuters）

古巴政府指出，美國近年加強能源制裁，影響石油供應，並限制古巴取得國際融資與信貸，加上對與古巴往來企業施壓，導致能源危機持續惡化。美國政府則回應指，相關措施旨在向古巴政府施壓，要求推動民主選舉並釋放政治犯。

近日的連番大停電已引發民怨。就在前一次大停電期間，首都哈瓦那爆發零星抗議，民眾走上街頭示威，高呼「把電打開」，要求政府盡快恢復供電。前兩次全國停電均耗時逾24小時才陸續完成復電。