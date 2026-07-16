新西蘭南島發生嚴重車禍　一名港人身亡

中國駐新西蘭駐克賴斯特徹奇（基督城, Christchurch）總領事館公報指，當地時間7月15日上午，南島皇后鎮附近卡德羅納皇冠山路（Crown Range Road）發生一宗嚴重交通事故，一名香港人喪生。



總領事館第一時間啟動緊急機制，並對罹難者家屬表達深切慰問，將為其來新善後提供領事協助。

領事館又提醒，新西蘭南島冬季天氣多變，路面濕滑，時有「黑冰」，自駕遊客務必提高安全意識，嚴守交通規則；注意靠左行駛，切勿越過中線；注意減速慢行，避免急剎急轉；嚴禁酒後或疲勞駕駛；乘車務必繫牢安全帶。

此外，本月1日，南島SH94公路距離米爾福德峽灣30公里處附近發生一宗交通事故，造成兩名中國公民受傷。

今年5月15日，南島塞爾溫區（Selwyn District）亦發生一宗致命交通意外，導致港人遊客兩死兩傷。

總領事館提醒如遇緊急狀況，請第一時間撥打：

新西蘭警報/急救電話：111

外交部全球領保專線：+86-10-12308或+86-10-65612308

駐基督城總領館領保電話：0064-3-3411016（新西蘭境外撥打）、03-3411016（新西蘭境內撥打）