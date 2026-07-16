法國國民議會通過安樂死法案　進入憲法審查最後階段

法國國民議會7月15日以291票贊成、241票反對，通過安樂死合法化法案。該法案此前三度遭參議院否決，此次議會拍板通過後，仍須送交憲法委員會審查部份條款，才可正式落地成法。



該案歷經多年辯論於修訂，設立嚴格門檻，僅允許罹患嚴重且無法治癒的終末期疾病、長期承受身心痛苦的成年民眾申請安樂死。此外，患者需「自願表達意願」，經醫生評估諮詢15日後，歷經兩天反思期，可自行服用致命藥物；若患者無力自理，可由醫護人員協助執行，並於執行當日再次確認其意願。

該議題在法國極具爭議，遭天主教會及部份醫界人士反對；不過民調顯示，多數人表示支持、法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）亦長期支持安樂死立法。

2026年7月15日，法國國民議會議員們正為安樂死權利投票，反對者們聚集在議會門外，並舉著「護理=情誼」、「安樂死=遺棄」的標語牌。（Reuters）

目前法國總理勒科爾尼（Sebastien Lecornu）要求憲法委員會重點審查三個重要爭議：一是兩天反思期是否過短；二是失判斷力患者的自願性和知情同意能力、三是康復機構的角色。

此法案若生效，法國將加入荷蘭、比利時等歐洲國家行列，落實安樂死合法制度。