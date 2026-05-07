加拿大女星懇求法院允許安樂死引關注　稱健康富有卻承受多年痛苦

綜合外媒報道，49歲的加拿大女演員布羅索（Claire Brosseau）5月 4日親赴安大略省高等法院，要求取得合法安樂死的資格，引發國際關注。她表示，自己雖然身體健康、家境優渥，且人際關係良好，惟她長期飽受嚴重精神疾病如躁鬱症與創傷後壓力症候群（PTSD），認為自己「富得令人尷尬」。



布羅索周一在高等法院外痛苦地說，她已數月足不出戶：「這太難熬了。每天早上醒來，我都覺得我熬不過這一天。」她指，自己雖然有親密家人、好友，以及一隻愛犬相伴，但這一切都無法減輕她內心永無止盡的折磨。

布羅索出生於蒙特利爾曾出演過廿多部電影和電視劇，除了演員身份外，她還是一名作家楝篤笑演員。

2026年5月4日，49歲的加拿大女演員布罗索(Claire Brosseau) 在安大略省（Ontario）高等法院外講話，她試圖獲得加拿大醫療協助死亡（MAID）計劃下的安樂死。（網絡圖片）

布羅索透露，自己8歲就萌生離開人世，還有「如果我不在了，對自己和所有人都更好」的想法。她多次輕生未遂，在去年一封公開信中透露，自己多年來嘗試超過20種藥物、多種行為療法、談話治療、藝術治療及電痙攣治療，但都未見成效。

自2021年起，她便開始爭取「醫療輔助死亡」權利，在2024年聯合宣導組織起訴政府，認為安樂死排除精神疾病患者違反憲法。

布羅索的家人起初強烈反對，但理解她的痛苦。她的母親表示，沒有母親願意失去自己的孩子，但是也沒有母親願意看到孩子遭如此巨大的罪。而布羅索的兩名精神科醫生意見不一，一名醫生認為她可康復，另一名表示支持其選擇。

目前，布羅索的律師正推進庭審，盼今年夏季前確定開庭日期。