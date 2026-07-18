美國駐意大使乘超級遊艇抵威尼斯 300人示威一度與警爆衝突
撰文：聯合早報
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美國駐意大利大使、德州億萬富商費爾蒂塔（Tilman Fertitta）於7月17日乘坐私人超級遊艇，沿意大利半島展開紀念美國獨立250周年的「自由250沿海外交之旅」（Freedom 250 Coastal Diplomacy Tour）。不過，他抵達威尼斯時，遭到數百名民眾示威。
路透社報道，費爾蒂塔17日乘坐Boardwalk號豪華超級遊艇，在拖船、警用快艇和水上電單車護送下駛入威尼斯。
隨後，約300名示威者在附近遊行，高舉「費爾蒂塔必須離開」、「威尼斯不應被利用」、「億萬富豪沒有容身之地」等標語。
他們批評美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）的中東政策，並表達對巴勒斯坦人的支持，部份示威者試圖靠近遊艇，但被警方攔下，雙方短暫發生推撞。
示威者也不滿地方當局為費爾蒂塔加強保安。他每到一座沿海城市，當地都必須調動海軍、海岸警衛隊和警察維持安全。
意大利綠黨和左翼聯盟批評政府動用大量警力，等於為費爾蒂塔充當私人保鏢，增加納稅人負擔。
此外，特朗普與意大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）近期多次公開意見不合，使兩人原本密切的關係顯得緊張。其中較受關注的是，特朗普聲稱梅洛尼在最近的七國集團（G7）峰會上「懇求」與他合影，但梅洛尼堅決否認。費爾蒂塔否認兩人關係不和，稱特朗普和梅洛尼私交很好。
威尼斯18日將舉行重要傳統節慶「救贖主節」，預計吸引數以千計居民和遊客參加宗教儀式和觀賞煙火。由於擔心示威活動與慶典重疊，當局已進一步加強保安。
文章獲《聯合早報》授權轉載
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