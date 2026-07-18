美國擬增派加油機至以色列欲擴大戰事　伊朗空襲多處美軍駐點反制

據美媒Axios當地時間7月17日引用知情人士消息報道，稱美國已通知以色列，將增派數十架空中加油機，為擴大對伊朗軍事行動做準備。伊朗媒體翌日報道，指伊朗軍方對科威特和約旦境內的多個美軍設施發動打擊。隨後，科威特和巴林先後通報受到伊朗襲擊。



報道指，美方正考慮升級對伊軍事打擊，計劃轟炸伊朗發電廠、核設施及地下遺址，試圖逼迫伊朗開放霍爾木茲海峽、妥協核議題。以色列官員表示，美方計劃增派數十架加油機，以恢復至戰前水準。

不過，以色列交通部門主張限制美軍機數量，避免影響民航運營、拖累執政聯盟民意；而國防部則持反對立場。

美軍已連續多天空襲伊朗目標。圖為美國中央司令部（CENTCOM）7月17日公開畫面，顯示對伊朗打擊的瞬間，但未知具體位置。（Reuters）

據伊朗媒體18日引用軍方聲明報道，伊朗已出動無人機打擊約旦、科威特、巴林等多國美軍基地，針對美軍彈藥庫、通訊設施、燃料儲存設施發動多輪攻擊。

隨後，巴林國防部報告稱已攔截攔截多次伊朗空襲；科威特證實境內電力及海水淡化廠遭伊朗襲擊後起火，設施受損並啟動應急機制搶修，還宣布臨時暫停國際機場運營、重新安排航班。