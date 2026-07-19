日媒：日本海上保安廳擬開發無人船　加強沿海監視能力

日本政府消息人士透露，日本計劃在2027年起為海上保安廳研究開發無人船隻，以提升日本周邊海域的警戒及監視能力。



《讀賣新聞》7月19日引述多名日本政府及執政黨知情人士報道，日本政府12月將會就《加強海上安全能力政策》進行四年來的首次修訂，當中會提及加強海上保安廳能力的措施，包括使用無人船艇。

報道指，有關預算撥款擬納入2027財政年度的預算案，同時反映在今年底前修訂的安保三文件中。

目前日本海上保安廳已引入5架無人機，由空中進行監視，惟無人機在空中停留的時間有限。因此假如引入無人船隻，將可以有更長時間監視遠離本土的海域。

圖為2024年6月6日，日本海上保安廳、美國海岸防衛隊及韓國海洋警察廳在日本海近海進行首次聯合訓練。 （X/@JCG_koho）

而當局計劃明年開始與日本的造船業界聯手研究無人船，內容包括無人操作船隻、利用攝影機及雷達在周邊海域監視等技術，以及攔截可疑船隻的裝備。另外日本政府正檢討國際海事組織（IMO）提出的航行安全國際規定，考慮在2032年1月實施，目標在同年起測試無人船。

日本政府在2022年首度制定加強海上保安能力，以應對中國增加的海洋活動，而在中國海警4月宣布在台灣以東海域的常態海上巡邏後，日本政府有意在12月舉行相關內閣會議，修訂提升海上保安的方針。

另外海上保安廳的工作量雖擴大，但同時面對人手不足的問題。員工因為於海上工作時間長等因素而離職的情況不斷增加，截至2024財年末，船員編制人數（14,788人）與實際船員人數（空缺）之間的差距達665人，首次超過600人。

無人船引入後，將部署在航行船隻較少的海域，冀減少員工的負擔；並集中將有人操作的船隻用於應對中國公務船，以及救助工作。