美媒：日本擬尋求美國等歐美國家協助　建二戰後首個中央情報機構

美媒《紐約時報》7月13日報道，日本正尋求西方盟友協助，準備建立第二次世界大戰結束後的首個中央情報機構，以協調目前分散各部門的情報工作，更有效應對外國干預和間諜活動。



《紐約時報》13日報道，日本領導人近幾個月已私下接觸美國、澳洲和德國等夥伴，就設立情報機構的技術、人員配置和優先事項尋求建議。

日本情報系統長期分散，由國防、外交和警察等部門各自收集和分析情報，卻缺乏跨部門共享機制，這使日本特別易受間諜和外國干預活動影響。

據《紐約時報》早前報道，數十名俄羅斯間諜在過去幾年潛入日本，經由那裡購買武器組件，避開制裁運往俄羅斯。外國官員已就此發出警告，但日本當局的反應緩慢。

日本首相高市早苗尋求打破日本在二戰後所面對的各種國防與安全限制，而設立本土情報機構是關鍵戰略之一，以更有效保衛國家機密、關鍵科技及抵抗外國影響力工作，尤其中國。

圖為2026年2月18日，日本首相高市早苗出席國會特別會議。（Reuters）

日本政府計劃設立的新機構預算約4.07億美元（約31億港元），預計今年12月正式運作，初期規模約數百人，包括軟件工程師、網絡安全分析員和海外聯絡人員。新機構未來將成為日本情報蒐集與分析的核心，協調各政府部門約3萬多名情報相關人員的工作。

知情人士透露，美國情報官員在網絡防禦系統和防範工業間諜活動方面為本提出建議，也在加強外國投資審查和人員運作方面提供指引。

消息也指，德國的外國情報服務主管近期出訪東京，探討日本籌備中的新機構以及如何加強兩國之間的情報分享。

2025年12月19日，日本東京，日本銀行總部大樓上飄揚着日本國旗。（Reuters）

澳洲駐日本大使的希勒（Andrew Shearer）向《紐約時報》透露，澳洲官員在科技和協調各部門運作及分享情報的策略方面向日本提出建議。

希勒上任前擔任澳洲國家情報總長，消息指高市早苗5月訪問堪培拉時，還特別感謝澳洲總理阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）委任一名擁有情報背景的駐日大使。

文章獲《聯合早報》授權轉載

