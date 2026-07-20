載客逾百人渡輪圭亞那海岸附近沉沒　67人獲救　數十人失蹤

一艘載有116名乘客和船員的渡輪於7月18日（周六）晚間在南美洲圭亞那（Guyana）海岸附近沉沒。據圭亞那當局稱，目前已有67人獲救，其中包括15名兒童。當局仍在對數十名失蹤乘客展開大規模搜救行動。官員稱，這是該國歷史上最嚴重的海難之一。



《衛報》（The Guardian）報道，這艘名為「巴里馬號」（MV Barima）的渡輪於周六下午3點15分左右從圭亞那首都喬治城出發，前往位於石油資源豐富的埃塞奎博地區、靠近委內瑞拉邊境的凱圖馬港（Kaituma）。

當晚11點剛過，當局收到求救訊號，隨即啟動緊急救援行動。圭亞那公共工程部長埃奇希爾（Juan Edghill）表示，初步調查顯示，該船當時的航行符合法律規定，稱「沒有引擎故障，也沒有任何機械故障。這（事故）與超載無關，而是潮汐造成的。」

據悉，67名倖存者包括41名男性、11名女性和15名兒童。圭亞那總理菲利普斯（Mark Phillips）周日發表聲明稱，搜救協調中心已將搜救範圍從400平方公里擴大到1070平方公里，並增派飛機和船隻，同時還部署了熟悉該水域的當地漁民參與搜救。