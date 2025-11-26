泰國渡輪意外　遊客甲板上驚見大批行李墜海　家當隨水漂流｜有片

一艘從泰國龜島（Koh Tao）開往蘇梅島的載客渡輪於11月23日發生意外，船上的外國遊客途中驚見自己的行李、背包墜海，最終只能站在甲板上，眼睜睜看着個人物品被沖走。有涉事者事後抱怨稱，是船員不稱職導致意外發生。



英國《每日郵報》報道，由於渡輪上的行李沒有妥善存放在上層甲板，再加上當時海上狀況惡劣，結果導致大批行李掉入海中。

船上乘客之一、來自澳洲的遊客贊帕雷利（Alice Zamparelli）其後在社交媒體上傳事發時的片段，其中可以看到至少數十件行李在海面上漂浮。她在影片標題寫道：「由於不稱職的船員，我們所有的行李都丟失了。」

贊帕雷利表示，她成功設法追回5萬泰銖（約1.2萬港元）的賠償，並指由於各地物價不同，工作人員起初認為其行李的價值不可能超過2萬泰銖，而實際上其每一個行李的價值至少值10萬泰銖。

贊帕雷利也提到，她花了很多時間和精力與渡輪工作人員爭論，才成功討得賠償，有些乘客則未能得到任何賠償，還有其他外國乘客因此而錯過旅行的航班。