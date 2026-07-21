貝安德上台即大改內閣　韋雅蘭擺脫印花稅醜聞出任住房大臣

英國工黨黨魁貝安德（Andy Burnham）7月20日正式出任首相後，當即啟動大規模內閣改組，清除前首相施紀賢（Keir Starmer）派系勢力，敲定全新核心人事佈局。其中，前副首相韋雅蘭（Angela Rayner）因買樓避稅醜聞下台後，再出任住房大臣。



韋雅蘭10個月前因被媒體曝光拖欠4萬英鎊（約42萬港元）印花稅辭任副首相，一度淡出權利核心。韋雅蘭今年5月指調查證實自己屬無意違法、且已補清稅款；又於工黨在地方選舉慘敗後，施壓施紀賢下台，大力支持貝安德重返國會。

如今貝安德內閣改組，再度任命韋雅蘭返回政壇，擔任住房大臣，上演戲劇性政治復出。外界指，韋雅蘭已然成為貝安德重要盟友。

2026年7月20日，曾因買樓避稅醜聞下台的前副首相韋雅蘭（Angela Rayner）重返政壇核心，新任首相貝安德（Andy Burnham）任其為住房大臣。（Reuters）

除韋雅蘭重磅回歸外，曾因虛報手機被盜而欺詐罪成的前運輸大臣賀樂怡（Louise Haigh），亦被任命為首席國務大臣，她也被視為貝安德的重要支持者。

另外，多項核心任命陸續出爐：前國防大臣賀理安（John Healey，又譯希利）出任財政大臣、馬曼婷（Shabana Mahmood）續任內政大臣、文立彬（Ed Miliband），確定接替顧綺慧（Yvette Cooper）出任外交大臣、前衛生大臣施卓添（Wes Streeting）出任國防大臣。多名貝安德盟友亦入閣掌重要職位，完整鞏固新政執政班底。