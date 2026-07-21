貝安德新內閣多名成員出爐　前防相賀理安任財長、文立彬當外長

英國前大曼徹斯特市長、工黨黨魁貝安德（Andy Burnham）7月20日正式出任首相，也是英國10年來的第7位首相。他承諾將重塑英國政壇，推行新的經濟模式，並重振這個領導人頻繁更迭的國家。他隨即啟動組建內閣，多名成員名單同日出爐，包括前國防大臣賀理安（John Healey，又譯希利）出任財政大臣。



2026年7月20日，英國倫敦唐寧街，記者向新任外交大文立彬（Ed Miliband）提問。（Reuters）

馬曼婷續任內政大臣 前運輸大臣賀樂怡入閣

接替施紀賢（Keir Starmer，又譯施凱爾或斯塔默）的貝安德，20日在唐寧街10號接見多名政壇人物，外界料與組建新政府班子有關。

路透社、天空新聞等英國媒體報道，曾於2010年至2015年擔任工黨黨魁、於施紀賢政府擔任能源大臣的文立彬（Ed Miliband），確定接替顧綺慧（Yvette Cooper）出任外交大臣，而文立彬此前曾被視為財長熱門人選。

另外，馬曼婷（Shabana Mahmood）續任內政大臣。前運輸大臣賀樂怡（Louise Haigh）被任命為首席國務大臣，她被視為貝安德的重要支持者。

2026年7月20日，貝安德（Andy Burnham）接受英國首相，內政大臣馬曼婷（Shabana Mahmood）到唐寧街與對方會面。 （Reuters）

2026年7月20日，英國前運輸大臣賀樂怡（Louise Haigh）現身倫敦唐寧街。（Reuters）

現年66歲的賀理安上月宣布辭職，自言在國防開支問題上與施紀賢存在分歧，對施紀賢政府造成沉重打擊。

路透社報道，賀理安此前未被視為財長人選，但他曾在2002年至2007年期間擔任財政部初級部長。消息人士透露，賀理安和貝安德在財政方面有相似看法，即透過下放權力、降低生活成本，以及增強英國工業基礎來推動經濟增長。

賀理安已在社交平台表示，對獲任命感到榮幸，將與新政府攜手共建新經濟、創造新希望，提升勞動人民的生活水平。 馬曼婷也發聲明，為能夠繼續留任感到榮幸。