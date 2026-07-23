英國新揆貝安德數人生三大事：愛華頓、工黨和天主教

英國新任首相貝安德（Andy Burnham）7月20日正式就職，成為英國史上第一位天主教出身的首相，打破英國宗教改革後數百年的政治制度偏見與職位限制，象徵英國政壇迎來重大轉變。



據美國天主教媒體報道，貝安德自幼成長於天主教環境，濃厚的天主教社群與社會理念，深刻塑造其政治價值觀。

貝安德曾多次表示價值觀深受信仰影響，他曾在2009年回憶稱，對他影響最大的三件事，按次序分別是：愛華頓球會、工黨和天主教。

英國新任首相貝安德（Andy Burnham）英超球會愛華頓的粉絲。貝安德上任當日，愛華頓在社交媒體平台X上發文祝賀。（X@Everton）

雖然貝安德坦言「不熱衷於宗教活動」，但強調天主教社會訓導是其從政理念的核心基石，他自擔任大曼徹斯特市長時，便主張重視公共福祉、扶助弱勢、下放權力至地方基層，並且在最近一次演講中又再重申此觀點。

貝安德周一在唐寧街表示上任的首要目標是「結束國內露宿街頭現象」，聚焦弱勢社群與民生議題。

2026年7月20日，英國新任首相貝安德（Andy Burnham）正式就職，在演講時表示將在任期內結束國內露宿街頭現象。（X@PolitlcsUK）

報道指，隨天主教首相上任，英國教界高度關注其安樂死、宗教學校資金等爭議議題的施政方向。外界預期，繼英王查理斯三世去年訪問梵蒂岡後，教宗良十四世（Pope Leo XIV）有望回訪英國，為英國政教關係帶來全新格局。