小泉進次郎為「無忌諱談核武」辯護惹議　日本：堅持非核三原則

日本防衛大臣小泉進次郎7月22日為自己早前發表的涉核武器言論辯護，稱日本若要保障國家安全出發，就應拋開一切忌諱討論核武。他這番說法引發外界擔憂，日本內閣官房長官木原稔7月23日出面緩和，表示政府會繼續堅持「非核三原則」。



日本放送協會（NHK）報道，木原稔指出，小泉進次郎的發言，旨在表達日本所處的安全保障環境面臨極端局面，且外部安全威脅確實存在的情況，強調為了國家與國民生活，政府有必要針對需要何種防衛政策，妥善說明並持續討論。

2026年7月23日，日本東京，圖爲日本内閣官房長官木原稔在記者會上回應提問。（電視截圖）

他也補充，日本政府的立場將繼續堅持「非核三原則」作為政策方針，透過強化日本自身防衛能力，以及進一步提升美國提供、包含核武在內的「延伸嚇阻」可信度，來全力守護和平與安全。不過，木原稔在被問及會否在修訂「安保三文件」時檢討「非核三原則」時，未有做出明確回應，僅稱將繼續討論，現事不便置評。

原爆倖存者組織：不應以擁核為前提輕率發言

日本原爆倖存者組織「日本原水爆被害者團體協議會」代表委員田中熙巳就指小泉進次郎說法輕率，強調「以擁有核武為前提的發言令人無法接受，簡直不切實際」。該組織事務局長濱住治郎指出，企圖以擁有核武為前提展開討論，這是絕不應該發生的事，強調日本因核武曾遭受嚴重痛苦。

圖爲日本原爆倖存者組織「日本原水爆被害者團體協議會」代表委員田中熙，就日本防衛大臣小泉進次郎為涉核武言論辯護發表講話。（電視截圖）

「安保三文件」指的是《國家安全保障戰略》《國家防衛戰略》和《防衛力量整備計劃》，日本執政自民黨上月擬議向政府提交包括大規模增加國防費用等建議的草案。「非核三原則」則指「不擁有、不製造、不運進核武器」。