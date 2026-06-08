日本舉行最大規模實彈軍演　宣示正式邁向「有攻擊能力」時代

日本陸上自衛隊在富士山山腳舉行了歷來最大規模的「富士綜合火力演習」。這場一年一度的大型實彈軍演無論是兵員或軍備都比往年來得龐大，調動3000名兵員、「25式高式滑空彈」的長程導彈發射器首次亮相，向外界宣示，日本自衛隊正式邁向「有攻擊能力」的時代。



日本防長小泉進次郎致辭時強調，日本要以現代化軍備，應對戰後最嚴峻局勢。

這場大型實彈軍演星期日（6月7日）在靜岡縣東富士演習場舉行。日本陸上自衛隊演習模擬敵軍入侵一座孤島，部署了火炮和坦克，演練在偏遠島嶼上的作戰行動。除了50輛坦克和機動戰車，以及50門火炮實彈射擊外，還公開展示車載導彈發射器。演習一共消耗彈藥69.5噸，總計約8.2億日元。

日本陸上自衛隊演習模擬敵軍入侵一座孤島，部署了火炮和坦克。（Getty Images）

演習中，場上的炮彈接連發射，以模擬敵軍為目標，自動瞄準器的步槍擊落了來襲的無人機，並出動無人機飛近觀看區域，對外展現日本軍備正走向現代化。

日本政府此前修改法律，將「反擊能力」作為增強防衛實力的政策之一。這次演習特別介紹了部署於富士山軍區的新武器「25式高速滑翔炸彈的發射車」，射程約1000公里，旨在呈現它掌握了艦對艦導彈的反擊能力。

日本陸自最大軍演模擬離島防衛▼▼▼

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小泉：面臨二戰後最嚴峻國際局勢 日軍事發展來到關鍵轉折點

小泉進次郎視察軍演致辭時指出，日本正面臨二戰以後最嚴峻且最複雜的安全環境。國際形勢不確定因素日益加劇，致使日本軍事發展來到關鍵轉折點，國防戰略也迎來根本變革。

他也以俄烏戰爭以及近期的美以伊戰爭為例明示，日本須與時並進，務必迅速靈活地應對新的作戰方式，建立新的防禦體系。他也指出，現代化戰爭的複雜程度遠超以往，除了無人機等裝備，還融合了太空戰、網絡戰和訊息戰等多種元素。

《日本經濟新聞》指出，陸上自衛隊的島嶼防禦訓練，針對的是海上力量正在崛起的中國。尤其是日本西南海域局勢危險，一旦台灣周邊爆發軍事衝突，與台灣僅110公里的沖繩縣與那國島可能成為戰爭前線。日本的戰略是，通過在偏遠島嶼部署防空導彈來增強防禦能力，讓敵方意識到攻擊日本將對自身軍事基地造成損害，從而發揮威懾作用，先發制人。

日本陸上自衛隊演習模擬敵軍入侵一座孤島，部署了火炮和坦克，演練在偏遠島嶼上的作戰行動。（Getty Images）

《讀賣新聞》報道則稱，中國艦艇接近日本近海次數急劇增加。俄烏戰爭大量使用無人機，點醒兵員不如人的日本必須積極使用無人機加以應對。當局擬在2027財年建立稱為「SHIELD」的海岸防禦體系計劃，將大量以無人機以及無人艦制定海空以及水下防禦策略。

今年4月，國防部成立一個專門研究未來作戰方式的部門，包括推進人工智能無人機研究。有關部門將配合並支持與英國和意大利聯合開發的下一代戰鬥機，也將採購美國製造的MQ-9B「海衛士」（SeaGuardian）無人機，作為長航時的海上監視軍備。

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【本文獲《聯合早報》授權轉載。】