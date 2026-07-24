韓國SK會長崔泰源世紀離婚案　股價暴升如何計價成關鍵｜新聞背後

韓國財閥SK集團會長、65歲億萬富豪崔泰源（Chey Tae-won）與韓國前第一千金、前總統盧泰愚女兒盧素英的「世紀離婚」案再有新進展，在重審後，韓國法院7月24日裁定崔泰源須向前妻支付9440億韓圜（約50.5億港元）。在這宗尚未告一段落的官司中，由於SK股價近期暴升，如何計價成為關鍵。



這場法律糾紛始於2017年7月，崔泰源在公開有「小三」後，向法院提出離婚調解申請，此後巨額財產的分割問題便一直成為焦點。

2022年12月，韓國一審法庭判決崔泰源應向盧素英分割665億韓圜（現約3.6億港元）財產，並支付1億韓圜（現約53萬港元）精神損害撫慰金。

至2024年5月，二審法庭裁決盧素英可獲更多的1.38萬億韓圜（約73.9億港元）財產，並獲20億韓圜（約1071萬港元）精神損害撫慰金，引來崔泰源上訴。2025年10月，韓國最高法院針對二審裁決中的1.38萬億韓圜（約73.9億港元）財產分割部份，把案件發回重審。

至這次重審中，法院把財產分割金額判定為9440億韓圜（約50.5億港元）。

綜合《中央日報》等韓媒報道，在這連串官司中，崔泰源所持有的SK股份是否列入分割對象、股份計價定在什麼時間點便成為關鍵，加上近期SK海力士（SK Hynix）在半導體業炙手可熱，SK集團股價在過去一年也暴升，如何計價對財產分割金額影響甚大。

SK股份是否列入分割對象？

在一審中，崔泰源方面主張他所持有的SK集團股份根本不應納入分割對象，這項主張獲一審法庭接納，至二審時，法庭改判股份屬於分割對象，裁定要崔泰源把35%身家分割給前妻。

至這次案件重審，法庭判定崔泰源的SK集團股份及其他資產仍需列入分割，因這些資產是在婚姻期間獲得，且雙方都對這些資產的創造、維護和增值作出貢獻，不過法庭把分割比例定為盧素英佔33%，略低於2024年二審時的判決。

法院裁定崔泰源可保留股份所有權，在財產分割時，以現金支付而非股票轉讓的方式履行判決，理由是這些股份在維持SK集團的管理控制權方面發揮重要作用。

SK股份如何計價？

由於SK集團股價上落甚大，股價計算的時間點便成為另一爭議焦點，崔泰源方面主張以二審宣判日（即2024年4月）的股價為準，盧素英方面則要求是案件發回重審日（2025年10月）。

如今法院裁定，股份價值以2024年4月16日為準，並引述最高法院的先例。SK集團股價在2024年4月16日後大幅飆升逾3倍，不過法院認為，這一增長並不足以構成採用更後期估值日期的理由。

目前案件尚未告一段落，崔泰源方面已表示，將在研討判決內容後決定是否上訴。韓媒指，若果雙方不服重審判決，可向韓國最高法院重新提起上訴。