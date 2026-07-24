韓國SK會長世紀離婚案　法院裁定崔泰源要分9440億韓圜身家予前妻

韓國財閥SK集團會長、億萬富豪崔泰源（Chey Tae-won）10年前在一封寫給韓國報紙的三頁信中宣布，他與前總統盧泰愚女兒盧素英的婚姻已經破裂。韓國上訴法院法官7月24日裁定，崔泰源需要向其65歲前妻盧素英支付9440億韓圜（約50.5億港元）。



崔泰源的代表律師在判決後表示，就事件所起的憂慮致歉，法律團隊將審視法院判詞後才決定是否上訴。

崔泰源10年前登報宣布婚姻破裂

據《華爾街日報》報道，崔泰源當時在信中，承認他愛上另一個女人，並與她育有一名孩子。韓媒引述法庭文件指，崔泰源表示已無法挽救自己27年的婚姻，並引用俄國著名作家托爾斯泰（Leo Tolstoy）的小說《安娜·卡列尼娜》（Anna Karenina）的引言：「這部小說本身就是一個三角戀悲劇：幸福的家庭都是相似的，不幸福的家庭則各有各的不幸。」

這宗被稱為「世紀離婚案」的官司，引起韓國民眾的高度關注，因爲它宛如一部現實版的韓劇，講述了金錢、愛情、腐敗和背叛的故事。而就在這樁案件即將迎來最終結局之際，現年65歲的崔泰源似乎正迎來人生的巔峰。

6月，英偉達行政總裁黃仁勳與崔泰源在首爾的一間炸雞店裏豪飲威士忌，言談舉止間盡顯兩位億萬富豪在AI熱潮巔峰下的風采。在座無虛席的餐廳裏，崔泰源主動提出要為所有人買單，人群瞬間高呼「SK！SK！」

崔泰源旗下SK海力士的股價自2025年初以來上漲近10倍，崔泰源的淨資產也因此翻了一倍有多。

據報道，盧素英提出的首輪和解要求是：獲得崔泰源一半的資產，這些資產主要以SK集團控股公司的股票形式持有，而該公司的市值近期也大幅飆升。

崔泰源在AI浪潮下春風得意

崔泰源是SK集團創辦人的侄子，他擁有個人IG帳戶，經常發布自己與美國科技巨頭的合照，譬如黃仁勳、OpenAI行政總裁奧特曼（Sam Altman）。在西方，崔泰源會用英文名「Tony」自居；2025年秋天他在與美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）前，他曾在海湖莊園打高爾夫球。前總統拜登（Joe Biden）在2022年的一次會面中稱他為朋友。

崔泰源與黃仁勳合影：

報道指，崔泰源曾兩度因商業犯罪被定罪入獄，後來分別被兩任韓國總統赦免。

2022年，盧素英對一項牽涉5,000萬美元（約3.9億港元）賠償的離婚判決提出上訴，這筆錢僅佔崔泰源財產的一小部分。盧素英稱這筆款項「否定了女性對家庭的付出」。隨後的兩次庭審均未能解決爭議。

如今，盧素英希望上訴法院根據更新後的資產估值，判給她崔泰源更高比例的財富。崔泰源的資產近月因AI熱潮而大幅膨脹。

崔泰源則辯稱，盧素英對SK集團近期取得的成功並無貢獻，法官應以公司股價暴漲之前的估值為依據來分配財產。

韓國律師估計盧素英最高可獲賠78億港元

據未參與此案的韓國離婚律師稱，該判決可能使盧素英最終獲得的賠償金額高達10億美元（約78億港元）。如此巨額的賠償將削弱崔泰源對SK集團的持股比例，使他面臨更大的風險，例如遭到積極介入投資者的施壓或其他外部壓力。崔泰源的法律團隊則認為，最終賠償金額可能遠低於上述數字。

據報道，韓國報章1988年曾形容兩人舉行的婚禮為「世紀婚禮」。婚禮在總統府青瓦台舉行，就在盧泰愚在韓國軍政府垮台後，就任成為首任總統幾個月後。

2015年12月，崔泰源表示希望與妻子「和平分手」，這對夫婦的幸福美滿形象瞬間崩塌。

據韓國媒體報道，在這令人難堪的消息公開後的數小時，盧素英告訴朋友，她反思自己是否過於自私，忽略了丈夫的感受。她也表示會捍衛家庭，維繫家庭的完整。

盧素英當時誓言：「我不會和他離婚。」

SK海力士股價飆升 崔泰源身家水漲船高

SK海力士的股價今年持續飆升，該公司市值在5月底突破1萬億美元（約7.8萬億港元）大關。 SK海力士近期表示，計劃在韓國投資超過2500億美元用於晶片製造，這項計劃獲得李在明總統的表揚。李在明稱崔泰源和三星電子的會長李在鎔為「國家和人民的英雄」。

7月10日，崔泰源在紐約納斯達克敲響開市鐘，慶祝SK海力士在美國上市。此次上市為這間SK海力士籌集了超過260億美元的資金。

盧素英發文對要搬離舊居表達不捨：

2025年1月，盧素英在其IG上發文，表達了即將離開她養育子女並居住了37年的家的不捨之情。她寫道：「現在我60多歲了，一切都顯得格外珍貴。」