中菲關係緊張　菲總統晤中國大使逾1小時：冀「重置」兩國關係

中菲兩國人員在仁愛礁附近海域發生衝突後，菲律賓總統小馬可斯（Ferdinand Marcos Jr.）7月21日會晤中國駐菲大使，菲總統府23日表示，兩方展開會談，小馬可斯希望有關衝突事件不再重演，並冀重置（reset）菲中關係。



菲律賓通訊部副部長卡斯特羅（Claire Castro）向傳媒指「他們進行了會談，總統希望此類事件不再重演，並重置菲中關係。」她又指「無論中菲之間存在什麼問題，他都希望就此問題展開重啟。」

菲總統府：友好結束會面

據她所指，小馬可斯與中國駐菲大使井泉的會面長約1小時20分鐘，在友好氣氛下結束會面，她指「大使面帶微笑，與總統會面時……氣氛積極。」

此前在菲律賓防長特奧多羅（Gilberto Teodoro）多次批評北京後，中國宣告制裁，如今菲總統府指，應該對特奧多羅的觀點與總統的聲明分開看待，她稱「總統一旦與他國代表對話，就不能說我不和你談，因為你是個騙子…… 總統的立場與防長的立場不同。」

中國海警與菲律賓海軍人員7月20日上午在仁愛礁附近海域爆發近距離衝突，菲方指責中方用木製警棍毆打一名菲海軍人員頭部，中國則指是菲方以危險方式衝撞中方巡邏艇。此後兩國互召對方大使見面。