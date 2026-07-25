「給你國家帶來錢」意大利遊學團與泰女子列車內爆爭執　使館道歉

泰國一名女子網上發布片段，不滿一群意大利遊學團成員7月23日在泰國曼谷BTS列車內大聲說話喧嘩，在女子要求他們調低聲量後，有人舉中指，又有人向她說「抱歉，還給你們國家帶來錢」。片段在網絡熱傳，意大利駐泰國大使館25日發表聲明譴責有關意大利青年的行為，為此致歉，並發布遊學團4名代表的道歉影片。



在事件中，泰國女子多次叫一群意大利青年降低聲量，用英文指「在泰國，我們不高聲叫喊。」但未獲認真看待，據報道，有一名女青年向她稱「抱歉，還給你們國家帶來錢」（Sorry for bringing money to your country.）又有一名男子向她的鏡頭揮手、舉中指。

在雙方繼續爭論後，泰國女子稱要報警處理，不過遊學團在下一站已下車離開。

片段在網絡熱傳後，意大利駐曼谷大使館25日發表聲明，對事件表示深感遺憾，強烈譴責有關意大利未成年旅客的不當行為，使館向泰國人民致以誠摯的歉意，深深明白泰國社會尊重他人的價值觀，強調該些未成年旅客的不當行為不代表意大利人。

意大利使館上傳遊學團代表道歉的影片（影片截圖）

使館之後並上傳其中4名遊學團代表的道歉影片，一名代表指對發生的事情深感抱歉，「我完全明白金錢買不到尊重，我真誠地向所有感到被冒犯的人道歉，也為冒犯泰國文化感到愧疚。」