摩洛哥裔男子遭意大利警察跪頸殺害　示威者集會爆警民衝突｜有片

一名摩洛哥裔男子在意大利博洛尼亞（Bologna）街頭遭警察跪地壓制頸部後身亡。有人質疑執法過當並舉行集會，呼籲對事件進行調查。部份暴力示威者向警署投擲煙花等爆炸物，警方發射催淚彈驅散。當地檢方隨後介入調查並下令驗屍，以徹查事件。



根據社交平台流傳影片可見，事發7月20日，事主Abderrahim Fakir在事發時共遭到3人控制，一名警員用膝蓋跪下壓制Fakir頸部，另一名警察則控制事主下半身，Fakir則不斷高喊「救命、救命，夠了」。

而隨著Fakir呼救的聲音逐漸微弱並停止掙扎，警察才鬆開膝蓋，不過卻為對他進行救治，反而是綁上他的手腳，隨後警方才與站在一旁的急救人員檢查他的生命徵象。

意大利安莎通訊社（ANSA）報道指出，當地居民因事主的行為異常報警，警方抵達現場後告知救護人員，Fakir「正處於精神疾病發作狀態」，並且當時事主表現出攻擊性的行為，警方則使用胡椒噴霧應對。美國哥倫比亞廣播公司新聞頻道（CBS News）指，死者生前經營一間搬家與清潔公司，自幼來到意大利定居並有合法身份，死者家屬則認為事主遭警方暴力執法害死，要求伸張正義。

2026年7月20日，意大利博洛尼亞，圖爲示威者手舉標語與死者照片集會，要求徹查事件。（Reuters）

涉事影片在意大利引起廣泛關注，今次事件也令人回想起6年前美國非裔男子佛洛伊德（George Floyd）遭警察跪殺案，人權團體與反對黨呼籲徹查真相。部份暴力示威者來到警署投擲煙花等爆炸物，警方則以催淚彈和水炮驅散，現場也有示威者高舉死者照片表達抗議。