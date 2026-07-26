越南籍船隻南沙永暑礁附近沈沒 中方已救起45人仍有17人失蹤
撰文：王海
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央視7月26日（周日）報道，一艘越南船隻25日（周六）在南海南沙群島永暑礁附近沈沒，中方救援人員已救起來自船上的45人，仍有17人失聯。
報道引述中國交通運輸部救撈局，25日（周六）下午6時23分，交通運輸部南海救助局「南海救115」輪返航三亞途中，在永暑礁以北約38海里處發現一艘救生筏，筏上有多名遇險人員，隨即展開救援。18時54分，「南海救115」輪救起救生筏上全部29名人員。
報道指，遇險的是越南籍「啟源18」輪，船長69.9米、船寬10.8米，船上共有62名越南籍船員。
「南海救115」輪其後開展水面搜救。交通運輸部南海救助局先後增派「南海救113」輪、「B-72CT」救助直升機前往現場搜救。同日晚上10時38分，「南海救115」輪發現第二艘救生筏，並從筏上救起7名遇險人員。
26日（周日），在三沙海上搜救中心的統一協調下，救援人員又陸續救起9名遇險人員。目前，兩艘救援船和一架救援直升機仍在現場進行搜索。
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