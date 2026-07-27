東盟呼籲朝鮮半島無核化　金與正批「愚蠢荒謬」

朝鮮勞動黨中央委員會部長金與正說，朝鮮的核武器能力將穩步提升，並抨擊東盟（ASEAN）呼籲朝鮮半島無核化的立場「愚蠢荒謬」。



路透社報道，朝中社星期一（7月27日）發表金與正的講話。金與正說，朝鮮的核武力將「毫不間斷地」穩步提升，「不會出現任何停滯」。

金與正是朝鮮領導人金正恩的胞妹。

在7月23日的東盟外長系列會議上，東盟外長對朝鮮持續發展核武器表示嚴重關切，並強調對話對於「實現朝鮮半島無核化的持久和平與穩定」至關重要。

金與正對東盟迎合美國鼓吹無核化，並無視朝鮮憲法的明顯敵對態度，表示強烈不滿。

東盟：圖為2014年11月13日，東盟峰會現場的東盟旗、美國國旗、新加坡國旗。（Getty）

她說：「時至今日仍繼續堅持早已失去概念和實踐意義的『朝鮮半島無核化』，是戰略思維和邏輯失敗，是愚蠢荒謬的白日夢。」

金與正還說，東盟應當提防「被美國利用，淪為美國的傳聲筒」。

今年6月，作為朝鮮宣傳與外交政策關鍵人物的金與正發表了一份聲明，稱朝鮮擁核國地位是「絕不退讓的底線」。

本文獲《聯合早報》授權轉載

