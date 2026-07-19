朝鮮外務相崔善姬訪俄 韓媒：為金正恩見普京做準備
撰文：林嘉敏
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據朝中社7月19日報道，應俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）邀請，朝鮮外務相崔善姬18日乘專機離開平壤，赴俄羅斯進行訪問。朝俄雙方未公布會晤安排，外界推測，雙方或就朝鮮領導人金正恩訪俄展開磋商。
韓聯社指出，崔善姬此次訪問俄羅斯並無外交議程或紀念活動等背景，或是為金正恩回訪俄羅斯展開前期對接。
早前，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）於2024年與金正恩在平壤會晤，兩國簽署防務合作協議；雙方又在去年9月的中國抗戰勝利80周年閱兵再次會面，普京邀請金正恩回訪俄羅斯。
韓聯社又指，中國國家主席習近平上月對朝鮮進行國事訪問，雙方又以《中朝友好合作互助條約》簽訂65周年為契機，密集展開高層互動，關係明顯升溫。而崔善姬欲藉此次訪問向俄方說明，朝鮮鞏固對華傳統友好合作關係，並不會影響朝俄之間的「血盟」關係。
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