倫敦吉域機場供水故障　客運大樓一度鬧水荒　洗手間缺水傳惡臭

英國第二最繁忙機場倫敦吉域機場（Gatwick Airport，又譯蓋特威克機場）7月26日發生供水系統故障，導致機場內的洗手間無法沖廁或洗手、食肆亦因為缺食水而暫停營業。機場員工向旅客派發樽裝水應急，供水經搶修後已經回復正常。



倫敦吉域機場7月26日停水，機場內的電子告示牌播出停水通告，並就事件向旅客致歉。（X/@EmmanuelInvest）

英國廣播公司（BBC）及《衛報》報道，吉域機場透26日早上過網上社交平台發聲明，指一個地方供水問題持續，導致供水受阻，機場南北客運大樓都沒缺水。機場方面就事件致歉，又提到員工已向旅客提供協助，多個洗手間暫時封閉，部分餐廳開放座位讓旅客打發時間。

倫敦吉域機場7月26日一度停水，部分洗手間暫停使用，並豎立告示牌呼籲旅客使用其他仍可使用緊急供水的洗手間。（X/@EmmanuelInvest）

負責向吉域機場供水的SES水務公司表示，一個水處理設施停電，導致包括機場在內的部分地區水壓下降，甚至是暫停供水。該公司其後稱有關設施已經恢復運作，但指出現極度不尋常及複雜的問題，整個供水網絡需時一段時間才完全回復正常。

BBC記者Adam Dowling表示，他乘坐的航班由西班牙華倫西亞（Valencia）飛抵吉域時受到事件延誤，指機場方面調整停泊位數量，以減少航班抵達。亦有旅客批評機場安全混亂，稱沒聽到停水的廣播，亦沒見到員工派發樽裝水。另一名旅客則表示，廁所大排長龍，而且沒有水沖廁或洗手，並傳出像污水的惡臭。