美國男子涉走私黃金印度機場被捕　褲子內遭搜出115根24K金條

印度媒體5月17日報道，一名印度裔美國公民因涉走私黃金，於15日從美國搭乘飛機抵達印度新德里英迪拉甘地國際機場（Indira Gandhi International Airport）後被捕。海關人員在該男子的褲子中搜出115根純度為24K的金條，共計值5500萬盧比（約448萬港元）。



新德里電視台（NDTV）及《今日印度》（India Today）17日報道，印度海關部門事前收到情報，指近日有國際走私份子試圖向印度走私大量黃金，所以部門早已機場抵達航廈採取特別監控措施。

2026年5月15日，一名印度裔美國公民因涉走私黃金，抵達印度新德里英迪拉甘地國際機場（Indira Gandhi International Airport）後被捕。圖為海關人員在男子身上搜出的金條。（印度海關）

涉事美國男子15日從三藩市搭乘飛機抵達英迪拉甘地國際機場後，海關人員立即開始密切監視其一舉一動。該男子試圖在未接受任何檢查的情況下離開機場，但其肢體語言和舉止進一步加深海關人員的懷疑。

海關人員其後攔截了男子並對其進行盤問，最終在其褲子及一條特製腰帶內搜出115根金條，總重量超過3.5公斤。 當局經詳細檢驗後，證實查獲的金條純度為24K。

2026年5月15日，一名印度裔美國公民因涉走私黃金，抵達印度新德里英迪拉甘地國際機場（Indira Gandhi International Airport）後被捕。圖為海關人員在男子身上搜出的金條。（印度海關）

海關官員表示，印度政府最近上調黃金進口關稅後，涉及黃金的走私案激增。調查人員懷疑，涉事男子只是運輸者，幕後或存在一個有組織的犯罪網絡，他們目前正努力查明這批黃金的最終接收者是誰以及其他潛在涉事者的身份。